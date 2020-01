Icardi, Juve pronta a trattare con il Psg

TORINO- Mauro Icardi non esce dai radar di mercato della Juventus. Il bomber argentino, che tanto bene sta facendo quest’anno al Psg, dovrebbe essere riscattato dal club francese che però, secondo la stampa transalpina, avrebbe aperto ad un’eventuale trattativa con il club bianconero. Ai parigini piace sempre Gonzalo Higuain, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, e potrebbe essere dunque inserito nella trattativa per rirportare in Italia l’ex Inter e Sampdoria.