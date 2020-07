Icardi chiude all’addio: “Sto bene a Parigi, è una decisione definitiva”

TORINO- In un’intervista a Le Parisien, Mauro Icardi ha parlato del suo possibile futuro: “Il riscatto era una decisione della società. Io, con la mia famiglia, ho valutato la situazione e ho deciso di rimanere a Parigi. La decisione era definitiva sin dal mio arrivo qui la stagione passata. Italia? Sto bene qui in Francia. In Italia torno per le vacanze e ho trascorso lì il periodo di lockdown, ma ora la mia famiglia è qui a Parigi”.

