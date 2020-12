I fatti di Parma-Juventus

TORINO – Era dal dicembre 2017 che la Juventus non segnava almeno tre gol in due trasferte di fila in Serie A.

La Juventus non segnava due gol nella prima mezz’ora di gioco in un match di Serie A dallo scorso luglio, sul campo del Sassuolo.

La Juventus non teneva la porta inviolata in trasferta dallo scorso giugno in Serie A, sul campo del Bologna (2-0) – da allora 11 gare esterne di fila senza clean sheet.

Álvaro Morata per la prima volta ha partecipato a tre gol (una rete, due assist) in una gara di Serie A.

Dejan Kulusevski che ha collezionato la sua 50ª presenza in Serie A, è il giocatore più giovane tra quelli con almeno tre gol segnati in questo campionato.