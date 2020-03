Higuain, ritorno in Italia alla ripresa degli allenamenti

TORINO – Il tanto discusso ritorno in Argentina di Gonzalo Higuain continua a far discutere. Il ‘Pipa’, rientrato a Buenos Aires per assistere alla madre malata, dovrebbe tornare in Italia nel corso di aprile o maggio. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’argentino tornerà a Torino soltanto quando sarà possibile riprendere gli allenamenti con la Juventus. L’attaccante verrà sottoposto a dei giorni di isolamento e poi verrà riaggregato alla squadra agli ordini di Maurizio Sarri.

