Higuain, l’Athletic smentisce l’acquisto: “Chi non è nato o cresciuto qui non può essere tesserato”

TORINO- Nelle scorse ore, numerosi rumors hanno avvicinato Gonzalo Higuain verso un possibile trasferimento all’Athletic Bilbao, favorito dalle origini basche del numero 21 bianconero. Ai microfoni di Onda Cero, però, il ds basco Rafa Alkorta ha smentito questo scenario: “Chi vuole firmare un contratto con noi deve essere nato o cresciuto qui e chi non risponde a queste regole non può essere tesserato. Non so se un giorno questa regola cambierà, ma al momento bisogna attenersi”.

