Higuain e Sarri, destini legati

TORINO – Un’estate vissuta da sicuro partente, un ribaltone improvviso e una stagione fatta di luci e ombre. È questo il bilancio dell’annata, vissuta finora, di Gonzalo Higuain. L’argentino potrebbe tornare sulla graticola durante la prossima estate, e a lottare per lui potrebbe rimanere soltanto il suo entourage. A oggi c’è grande incertezza sul futuro di Higuain, come su quello di Maurizio Sarri. Se la Juve dovesse andare incontro a una clamorosa inversione di tendenza, ovviamente dettata dai risultati, e decidere di non proseguire con Sarri, anche Higuain rischierebbe il posto nella Juventus. Lo stesso per cui ha lottato durante l’ultimo mercato estivo.

