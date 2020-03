Haaland, il Manchester United insiste

TORINO- Erling Braut Haaland, nonostante il passaggio al Borussia Dortmund avvenuto appena a gennaio, è ancora nel mirino dei maggiori top club europei. La Juve, in cerca di un sostituto di Higuain, continua a monitorare la situazione, ma dovrà fare attenzione in particolare alla concorrenza del Manchester United. I Red Devils, su indicazione si Solskjaer, sono infatti intenzionati a portare il classe 2000 in Inghilterra come riporta la stampa britannica.

