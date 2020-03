Gunter: “Se Dybala avesse giocato dall’inizio non so se avremmo battuto la Juventus”

TORINO- Koray Gunter, colonna difensiva dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Freunde degli attaccanti affrontati in campionato: “Ronaldo e Lukaku sono i più forti, ma anche Dybala merita una menzione speciale. Avesse giocato dall’inizio contro di noi non so se avremmo battuto la Juventus. Quando sai di affrontare certi giocatori, però, ti prepari prima del calcio d’inizio ad una battaglia dura. Più difficile è quando ti trovi un avversario forte ma che non avevi previsto. Penso, per esempio, a Domenico Berardi del Sassuolo”.

