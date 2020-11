Guarino: “Abbiamo vinto su un campo difficile sapendo soffrire”

TORINO – Il tecnico delle Juventus Women, Rita Guarino, ha parlato del match vinto ai microfoni di Juventus Tv: “Abbiamo vinto su un campo difficile, sapendo soffrire e siamo state brave a sbloccarci dopo essere passate in svantaggio – l’analisi di coach Guarino -. La Florentia è una squadra molto organizzata e aggressiva, noi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni del primo tempo poi fortunatamente abbiamo interpretato bene la seconda parte della gara. Continuiamo a lavorare partita dopo partita cercando di impegnarci per migliorare prestazioni e risultati”.