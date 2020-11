Graziani: “Pirlo deve ripagare la fiducia della società. Dybala? Mi chiedo se la Juve voglia continuare con lui”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Qs, l’ex attaccante Francesco Graziani ha parlato della situazione in casa Juventus: “Il tempo dell’attesa per Pirlo è finito. Ha tante attenuanti, a cominciare dai numerosi infortuni che fin qui gli hanno impedito di lavorare con il gruppo al completo, ma ora deve ripagare la fiducia del club. Credo che la squadra possa risalire la china, ma ho capito poco alcune scelte che sono state fatte. Khedira viene gestito male come è stato gestito male Mandzukic. Dybala? Mi chiedo se la Juve voglia continuare con lui o meno. Urge una scelta tecnica”.