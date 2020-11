TORINO – Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato di Juventus ai microfoni di Radio Sportiva: “Pirlo? Un azzardo. Dybala? Avrebbe bisogno del supporto e della fiducia dell’allenatore e a Cesena non l’avrei mai tolto dal campo. Pirlo non la pensa così ma l’anno scorso Sarri questo aspetto l’ha pagato. I calciatori bravi vanno fatti giocare sempre”.