Gotti: “De Paul giocatore maturo, è proponibile per qualsiasi squadra”

TORINO- Avversario della Juventus nella gara di Coppa Italia di mercoledì, Luca Gotti, mister dell’Udinese ha parlato di mercato ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport. Soggetto principale è stato Rodrigo De Paul, calciatore accostato anche alla Juventus in questi ultimi giorni: “Credo sia già abbastanza maturo, poi bisogna vedere che ruolo avrebbe in un’altra squadra. Io l’ho apprezzato anche da centrocampista puro. Rodrigo è ancora molto giovane, mi sembra assolutamente adatto a qualsiasi squadra di qualsiasi livello. Noi, però, non faremo stravolgimenti di rosa già a gennaio”.