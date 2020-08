Gosens, al momento nessuna trattativa tra Juve e Atalanta

TORINO- Come riportato da Sky Sport, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa ufficiale tra Juventus e Atalanta per Robin Gosens. Il laterale piace molto ad Andrea Pirlo e nelle scorse ore si era parlato di un possibile scambio coinvolgente anche Mattia Perin, ormai di troppo in casa bianconera. I campioni d’Italia, prima di un eventuale affondo sul tedesco, devono però cedere uno tra Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<