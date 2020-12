Gonzalo Rodriguez: “Vittoria della Fiorentina sulla Juve meritata. I viola hanno fatto una grande partita”

TORINO – L’ex difensore centrale della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana circa l’ultimo match di campionato della Juventus contro i viola. La squadra di Cesare Prandelli ha battuto i bianconeri 0-3 tra le mura dell’Allianz Stadium ed è stata la prima squadra del mondo ad espugnarlo ben 2 volte da quando è stato costruito. Di seguito riportiamo le parole dello stopper argentino in merito al match dell’altro ieri: “Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha fatto una partita straordinaria: sono molto felice per tutto il gruppo perché lì conservo ancora tanti amici, tra i giocatori, lo staff medico e i magazzinieri – ha detto Rodriguez – . Ho visto la partita nella mia casa di Buenos Aires assieme a mia moglie, mio figlio più grande, che sono tifosi della Fiorentina, eravamo tutti contenti, dopo tanti momenti duri e per come stava la squadra. E’ stata una vittoria meritata – ha concluso – “.

Ora la Juventus deve cercare di ripartire con tutte le sue forze già dalla prossima giornata del campionato di Serie A. I punti da recuperare al Milan e all’Inter sono tanti e la squadra di Andrea Pirlo dovrà cercare di vincere più partite possibili per riprendere il passo delle prime tre. Occhio anche alla Roma al terzo posto che nel prossimo mercato di gennaio potrebbe puntellare la rosa e continuare il cammino di forma intrapreso finora. Ora i giocatori si devono godere le vacanze natalizie (anche se non sarà facile, soprattutto per i tifosi) ed essere pronti alla ripresa degli allenamenti allo Juventus Training Center, fissata per il prossimo 28 dicembre in vista della prossima sfida contro l’Udinese di Gotti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<