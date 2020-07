Gomez spera di battere la Juventus

TORINO- Altra vittoria per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che batte la Sampdoria grazie ai goal di Toloi e Muriel, e arriva a nove vittorie consecutive, in attesa di affrontare la Juventus nel prossimo turno. E proprio il Papu Gomez, intervistato da Sky Sport nel post partita, ha lanciato la sua sfida alla squadra di Maurizio Sarri: “Il terzo posto è qualcosa che vogliamo raggiungere. Siamo lì, cercheremo di fare più punti possibili, per finire più in alto possibile. In dieci anni di Serie A non ho mai vinto con la Juve, speriamo sia la volta buona”.

