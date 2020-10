Gli ultimi impegni in nazionale dei giocatori della Juventus

TORINO – Quella di ieri è stata l’ultima giornata di impegni per le Nazionali, prima di lasciare spazio ai campionati e alle coppe europee, al via la prossima settimana. Sono stati sette i giocatori della Juventus impegnati nelle gare di Nations League.

L’Italia di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Federico Chiesa ha pareggiato 1-1 con l’Olanda a Bergamo: 90 minuti per i primi due, 55 per Federico. Pari, 2-2 in rimonta con la Serbia, anche per la Turchia di Merih Demiral, in campo per tutta la gara, mentre la Francia di Adrien Rabiot (sostituito al 74′) ha sconfitto, in trasferta, la Croazia: 2-1 il risultato finale.

Successo anche per la Polonia di Wojciech Szczesny, impostasi 3-0 sulla Bosnia-Erzegovina, con Tek a difesa della porta per tutta la gara. È uscita, invece, sconfitta dal Portogallo (3-0), la Svezia di Dejan Kulusevski, in campo per 88 minuti.