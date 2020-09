Gli impegni delle bianconere con le nazionali

TORINO – Il 2-0 sul San Marino Academy ha messo in pausa la Serie A Femminile: è tempo di Nazionali. Sono tredici le giocatrici bianconere convocate: Boattin, Bonansea, Caruso, Galli, Girelli, Giuliani e Rosucci con l’Italia, Pedersen con la Danimarca, Sembrant e Hurtig con la Svezia, Bacic con la Croazia, Staskova con la Repubblica Ceca e Sciberras con Malta. Le sette azzurre sono attese dalle sfide con Israele, il 17 settembre 2020 al Castellani di Empoli, e Bosnia Erzegovina, a Zenica, il 22 settembre 2020, entrambe valide per la qualificazione all’Europeo. Stesse date per la Svezia di Hurtig e Sembrant, contro Ungheria e Islanda, mentre Bacic difenderà la porta croata contro Svizzera (il 18 settembre) e Romania (22 settembre). Doppio impegno con la Polonia per la Repubblica Ceca di Staskova (18 e 22 settembre), Pedersen affronterà la Bosnia il 17 e la nazionale maltese di Sciberras il 22.