Giordano: “CR7 vuole chiudere alla Juve con una Champions”

TORINO – L’ex attaccante Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di CR7.

”Con lui può succedere di tutto. Messi ha un legame forte con il Barcellona, mentre il portoghese potrebbe cambiare ancora. Poi nel 2022 ci sono i mondiali in Qatar e sappiamo qual è la proprietà del PSG. Lui forse vorrebbe lasciare la Juve con una Champions. Ma in questo momento i bianconeri non sono capaci di vincerla. Ad oggi non vedo però squadre al livello del Bayern Monaco”.