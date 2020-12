Giannichedda: “Contro il Parma si è vista la migliore Juventus di quest’anno”

TORINO – Giuliano Giannichedda, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria della Juventus ieri contro il Parma: “Per quanto riguarda il campionato è stata sicuramente la miglior Juve forse insieme alla partita contro il Barcellona è stata la miglior partita di quest’anno della Juve. Ma quello che mi ha impressionato è stata la loro consapevolezza. Secondo me con quella formazione hanno capito che possono vincere tutte le partite e sembra essere tornata la vera Juve sia per atteggiamento che per gioco. E per quello che chiede Pirlo, perché quei movimenti che tanto richiede Pirlo finalmente si sono visti e hanno fatto un’ottima partita sotto il profilo dell’agonismo ma anche del bel gioco. Con un Ronaldo così è tutto più facile”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<