TORINO- La prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan, con Boban che prova a fare chiarezza sulla situazione in casa Milan. Spazio poi, ovviamente, anche al derby d’Italia tra Juve e Inter, una sfida dal sapore speciale per Antonio Conte, in passato prima capitano e poi allenatore del club bianconero. Infine, un piccolo focus sull’Europa League e i sorteggi delle due italiane:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<