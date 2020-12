Focus sul Parma

TORINO – Quella attuale è la seconda stagione consecutiva, da allenatore, per Fabio Liverani in Serie A, dopo la breve e sfortunata parentesi con il Genoa nella stagione 2013/2014. Terminata l’esperienza del campionato scorso sulla panchina del Lecce, per il tecnico è iniziata una nuova avventura. Sono stati tre gli anni passati da Liverani alla guida dei pugliesi, con i quali ha ottenuto due promozioni consecutive, dalla Serie C (vinta) alla serie B e dalla serie cadetta alla Serie A.

Con il Parma il primo impatto non è stato semplice, ma dopo un avvio complicato la squadra ha iniziato a ottenere risultati in sequenza anche su campi difficili e i due pareggi di San Siro, entrambi per 2-2, lo dimostrano.

Nelle ultime otto giornate la squadra di Liverani ha perso soltanto una gara, in trasferta contro la Roma (3-0). In questa inversione di tendenza c’è sicuramente la mano dell’allenatore che ha puntato molto sulla duttilità della sua rosa e ha iniziato a cambiare con più frequenza la disposizione in campo dei suoi giocatori in base agli avversari che si è trovato di fronte. Da inizio campionato, infatti, Fabio Liverani ha utilizzato cinque differenti moduli di gioco. Nelle ultime quattro partite, che hanno portato agli emiliani 6 punti, la metà di quelli che hanno attualmente in classifica, il modulo più utilizzato è stato il 4-3-3.

I NUMERI IN CAMPIONATO

Sono soltanto 12 le reti messe a segno dal Parma fino a questo momento. La squadra di Liverani, insieme a Fiorentina e Genoa, ha il secondo peggiore attacco del campionato, dopo il Crotone (fermo a 10 marcature).

Il capocannoniere degli emiliani è Gervinho con 4 reti, tutte messe a segno in trasferta contro Inter (2) e Genoa (2). Seguono Hernani con 3 e Kurtic con 2, entrambi marcatori nell’ultima partita in cui il Parma è andato a segno (nel 2-2 contro il Milan).

Passando alla fase difensiva, i gialloblù hanno la decima difesa del campionato con 19 reti subìte, 9 di queste, però, le hanno incassate nelle prime quattro giornate. Nelle successive partite, eccezion fatta per il 3-0 contro la Roma, hanno chiuso con al massimo due reti al passivo e in tre occasioni (tutte in casa) hanno mantenuto la porta inviolata. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<