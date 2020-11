TORINO – Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sarri e Spalletti? Siamo all’inizio del cammino di Cesare e lui deve lavorare senza avere fastidi di nessun genere. Non esiste nessun altro tecnico. Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli. Di essere al suo fianco. Noi come società siamo con lui al cento per cento”.