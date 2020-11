TORINO- Davide Lanzafame, ex attaccante della Juventus e del Ferencvaros, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani: “Difficile fare un pronostico in questo caso. Partite come questa sono dei banchi di prova importanti. La caratteristica del Ferencvaros è quella di cercare di giocare un calcio propositivo, tenere palla e non buttarla mai in avanti. In questo modo hanno raggiunto la qualificazione in Champions quest’anno”.