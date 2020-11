TORINO – Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa le prestazioni di Gianluca Scamacca in rossoblu: “Spero che segua le orme di Kulusevski. Io cerco di fargli da balia, di dargli fiducia. È arrivato al momento giusto in Serie A. È umile, lavora, e in questo è molto vicino a Kulusevski”.