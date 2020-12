Fabio Silva: “Mi voleva la Juventus, ma mai dire mai. Il mio idolo è CR7…”

TORINO – Fabio Silva, talento classe 2002 passato la scorsa estate al Wolverhampton per 40 milioni di euro, ha parlato ai microfoni di Tuttosport svelando importanti retroscena di mercato e molte curiosità sulla sua vita di campo e privata: “Anche la Juventus e il Milan si erano fatte avanti in passato – rivela il 2002 al momento più costoso al mondo -. I miei agenti insieme a mio padre Jorge che lavora per la STV, con i loro partner italiani Luca Perugino e Umberto Riva, m’avevano aperto la possibilità di andare a giocare in Serie A, come successo a mio fratello. Chissà, magari in futuro… Nel calcio, come nella vita, mai dire mai.

Poi sui suoi idoli: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo, il mio mito assoluto. M'ispiro totalmente a CR7. Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Ha segnato 758 gol in carriera e mica ha finito… Oltre alla sua classe e alla sua bravura, ammiro la sua volontà incrollabile. Un sogno per me poterlo incontrare e magari giocare al suo fianco nel Portogallo. È un orgoglio per tutta la nostra nazione. Io voglio sapere tutto di lui. Se esce una sua intervista, io la leggo tutta d'un fiato, se esce un documentario su di lui, devo vederlo al più presto. È stato Cristiano che ha portato quest'idea del lavoro complementare, della cura del fisico, per le nuove generazioni di calciatori. I media mi paragonano a lui? No, no per favore. Ronaldo è di un'altra dimensione. Qualcun altro dice che assomiglio un po' al colombiano Radamel Falcao, storico cannoniere del Porto. E altri ancora, fra cui mio padre, sostengono che ricordo Fernando Gomes, ex Porto, vincitore due volte della Scarpa d'Oro negli Anni Ottanta e ora capo del dipartimento scouting dei biancoblu. I 40 milioni pagati dal Wolverhampton non costituiscono un peso per me. Non sono condizionato, non sono preoccupato e non ho nessun timore di sorta quando mi presento allo stadio Molineux. La mia mente è sgombra da pensieri: ho solo tanta, tantissima voglia di lavorare sul campo, e anche fuori, per conquistare sempre più la fiducia di mister Nuno".