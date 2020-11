TORINO – Dopo l’addio non semplice alla Juventus, Mario Mandzukic è ripartito dall’Al-Duhail. L’avventura in Qatar si è conclusa prima del previsto, e ora il croato è svincolato. Stando a quanto riferisce Deportes Cope Vigo, il Celta starebbe pensando a lui per rinforzare l’attacco. Possibile dunque un nuovo inizio per l’ex guerriero bianconero, che sicuramente avrà ancora voglia di essere decisivo.