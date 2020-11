Ex Juve – Aston Villa sulle tracce di Mario Mandzukic

TORINO – Nuove notizie di mercato che riguardano un ex giocatore della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Aston Villa sarebbe sulle tracce di Mario Mandzukic. Il centravanti croato, con un ottimo passato a Torino con la maglia bianconera, è attualmente svincolato. Il club inglese avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare la squadra e potrebbe presentargli un’offerta, per farlo tornare in campo a 34 anni dopo l’esperienza in Qatar. In quatto anni con la maglia della Juventus, Mandzukic ha totalizzato 162 presenze e 44 gol, di cui alcuni spettacolari, come quello nella sfortunata finale di Champions League del 2017.