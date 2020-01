Eriksen, l’agente ha incontrato la dirigenza interista

TORINO- Giorni caldi per definire il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà il proprio accordo con il Tottenham, pronto a cederlo già in questa finestra di mercato per non perderlo a zero. Al momento, favorita all’acquisto, sarebbe l’Inter che, secondo quanto riportato da Sky Sport, in questi giorni avrebbe ricevuto la visita dell’agente dell’ex Ajax. Apertura da parte sua ad un trasferimento a Milano, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. La Juve osserva con attenzione la situazione, pronta ad intervenire qualora ve ne fossero le condizioni.