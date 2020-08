TORINO- Il solo ritorno di Luca Pellegrini non può bastare alla Juventus per rinforzare la propria fascia sinistra. La possibile partenza di Alex Sandro aprirebbe infatti un gran buco in quella zona di campo che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere riempito da Emerson Palmieri. Nonostante il cambio di allenatore, infatti, l’ex laterale della Roma non è uscito dai piani del club bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<