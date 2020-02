Emergenza centrocampo, Pjanic e Ramsey deludono ancora

TORINO – L’ottimo avvio di stagione di Miralem Pjanic aveva fatto pensare ad una possibile grande annata del bosniaco, che per stessa ammissione di Sarri ha poi sofferto a causa del suo calo di rendimento. Il ruolo di Pjanic, fondamentale per il palleggio imposto dalla filosofia di Sarri, al momento sembra mancare di un giocatore in grado di accendere la luce. Allo stesso modo Aaron Ramsey, arrivato alla Juventus per conferire imprevedibilità alla manovra bianconera, non si è mai visto come quel grande rifinitore visto a Londra. Al momento, la maggior certezza del centrocampo della Juventus risiede in Rodrigo Bentancur. Il prossimo mercato dovrebbe forse portare un centrocampista, in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi e cosa ci sarà nel futuro dello stesso Pjanic.

