Dybala, straordinari per recuperare il prima possibile

TORINO – Il Paulo Dybala visto nelle ultime uscite è decisamente lontano dalla migliore condizione. L’argentino, tra i più brillanti dell’ultimo finale di stagione, non ha ancora recuperato pienamente dall’ultimo infortunio. Apparso visibilmente appesantito, in difficoltà nel trovare il ritmo partita, sta cercando di recuperare. Come riferito dal Corriere dello Sport in prima pagina, l’argentino sta lavorando individualmente per cercare di tornare in lizza per una maglia da titolare già contro il Cagliari.