TORINO- Anche contro il Genoa, nel successo per 3-1 della Juventus, Paulo Dybala ha messo la sua firma con un gol. La Joya ha raggiunto così la doppia cifra in campionato, dimostrandosi sempre più leader di questa squadra, che punta ora su di lui per centrare il traguardo del nono scudetto consecutivo. Il numero 10, però, ci va cauto e, per ora, pensa solamente a festeggiare la vittoria di Marassi: “Più tre”: