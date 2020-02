TORINO- La Juventus è così rimasta a bocca asciutta contro un Lione più coraggioso, uscito dal suo campo con un 1-0 importante in vista del ritorno tra 20 giorni. Non è bastata ai bianconeri una buona prestazione da parte di Paulo Dybala, vicino al gol del pareggio nel finale del secondo tempo. L’argentino, sui social, ha speso parole da vero leader verso la sua squadra: “Rialzarsi insieme. Lottare #finoallafine per ribaltare il risultato”: