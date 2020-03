Dybala, l’emergenza Coronavirus blocca il rinnovo

TORINO- L’emergenza Coronavirus si sta ripercuotendo anche sul mondo del calcio. Come riportato da Tuttosport, anche la Juventus dovrà sistemare diverse situazioni complicatesi in questi ultimi giorni. Una di queste porta al rinnovo di Paulo Dybala, per cui l’intesa è stata raggiunta su un quadriennale da circa 10 milioni a stagione. L’entourage dell’argentino, però, è bloccato in Sudamerica ed è impossibilitato a sbarcare in Italia a causa del blocco dei voli, facendo così tardare la firma del numero 10 sul nuovo accordo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<