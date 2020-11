TORINO- In casa Juve continua a tenere banco il discorso legato al rinnovo di Paulo Dybala. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, non si sarebbero registrati passi in avanti, con le due parti ferme sulle loro posizioni. L’entourage del numero 10 continua a chiedere un ingaggio da 15 milioni a stagione, mentre il club bianconero non vorrebbe andare oltre i 10. Parti ancora distanti e, a questo punto, un addio non è così improbabile.