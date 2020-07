Dybala, il gol di Marassi è il settimo che sblocca una gara

TORINO- Un bellissimo gol di Paulo Dybala, arrivato dopo una serpentina al limite dell’area, ha permesso alla Juventus di sbloccare lo 0-0 di Marassi, dando poi il largo al successo per 3-1 sul genoa. Il numero 10 è arrivato così a dieci gol stagionali in campionato, di cui ben sette messi a segno sull 0-0. Un altro dato di come la Joya sia ormai un punto fondamentale dell’attacco della Vecchia Signora, che lavora ora per il rinnovo del contratto.

