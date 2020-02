Dybala ha convinto: si lavora al rinnovo, cessione solo in caso di cifre spropositate

TORINO- La Juventus sta lavorando per blindare Paulo Dybala, tornato ad essere punto fermo del reparto offensivo dopo un’estate passata tra le voci di addio. L’attaccante argentino, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha convinto tutti con il suo rendimento e molto presto gli verrà offerto il rinnovo, con aumento di ingaggio a raggiungere i 10 milioni di euro. Cessione? Porte non completamente chiuse a questa eventualità, ma solamente in caso di cifre spropositate in arrivo sulla scrivania del club campione d’Italia.

