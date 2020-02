Dybala, futuro da falso 9?

TORINO – Maurizio Sarri non è nuovo ad adattamenti inusuali per i suoi attaccanti. Ai tempi del Napoli, la scelta di schierare Mertens al centro dell’attacco fece le fortune degli azzurri e del folletto belga. Oggi il tecnico toscano potrebbe ripetere l’esperimento con Paulo Dybala. Il numero 10, già sceso in campo da falso 9 contro il Brescia, potrebbe prendere definitivamente quel posto alla destra di Cristiano Ronaldo. I risultati saranno da valutare, così come il terzo giocatore del tridente, che in attesa di Douglas Costa potrebbe essere il rispolverato Cuadrado.

