Dybala da applausi: unico in gol in quattro competizioni stagionali

TORINO- Altra ottima prova per Paulo Dybala contro l’Udinese. Il talento argentino, schierato largo nel tridente con Douglas Costa e Higuain, ha messo lo zampino in entrambi i gol che hanno permesso alla Juventus di chiudere sul 2-0 il primo tempo. Prima l’assist per il connazionale, poi la trasformazione del rigore, che gli consente di tagliare un traguardo particolare. La Joya, infatti, è l’unico calciatore ad aver messo a segno un gol in quattro competizioni diverse in questa stagione (Campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana). Ottava marcatura (e sesto assist) in tredici gare totali contro i friulani.