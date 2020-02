Dybala, contro il Verona a caccia della prima Joya del 2020 in campionato

TORINO- Elemento fondamentale dell’undici di Maurizio Sarri è sicuramente Paulo Dybala, tornato un punto fermo dopo le voci di un addio che si sono rincorse la scorsa estate. L’argentino, a suon di assist e gol, ha riconquistato la fiducia della Juventus, che guiderà anche contro il Verona stasera. Il numero 10 va a caccia della prima realizzazione nel 2020 in campionato, essendo andato a segno solo in coppa Italia contro l’Udinese. Visto l’ottimo momento di Ronaldo, la Joya è finita maggiormente in ombra in zona gol, ma già contro i veronesi, pur partendo dalla panchina, è pronto a riscattarsi.