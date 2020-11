TORINO- Giorno di gara per la Juventus, che stasera affronterà il Ferencvaros nella terza giornata dei gironi di Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il match in terra ungherese Andrea Pirlo starebbe pensando di riunciare a Paulo Dybala. L’argentino, apparso in pessima forma nelle tre gare giocate fin qui, è diretto verso la panchina, a discapito della coppia Morata-Ronaldo.