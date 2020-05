Douglas Costa, ora il brasiliano deve convincere Sarri

TORINO- Tra i possibili partenti in casa Juventus c’è anche Douglas Costa, che in questa stagione, causa infortuni, non è riuscito ad esprimersi ai livelli a cui aveva abituato tutto il popolo juventino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli interessi del Psg e delle big di Premier League sono sempre vivi, ma il brasiliano preferirebbe rimanere a Torino. Per far accadere questo scenario, però, il numero 11 dovrà convincere Sarri con le sue prestazioni in caso di ritorno in campo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<