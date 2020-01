Douglas Costa in gol dopo un anno, ora scalpita per un posto da titolare

TORINO- Frenato anche in questa prima parte di stagione dagli infortuni, Douglas Costa ha potuto esprimere solo a tratti il suo talento. Il numero 11 brasiliano ha disputato ieri sera, contro l’Udinese, una delle poche gare da titolare di questa annata, realizzando il gol del definitivo 4-0 su calcio di rigore. Una rete che, come riportato dal sito ufficiale della Juventus, mancava da quasi un anno, quando l’ex Bayern sbloccò la gara contro il Chievo vinta per 3-0 il 21 gennaio 2019. Una buona notizia per Douglas Costa, pronto ora a mettere in difficoltà Maurizio Sarri per un posto da titolare in attacco.