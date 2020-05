Douglas Costa: “Ho avuto difficoltà ad adattarmi al calcio italiano, Ronaldo e Dybala tra i miei modelli. Champions? Sogno di vincerla con la Juve”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni di The Players Tribune, Douglas Costa ha parlato di vari momenti sulla sua carriera: “Nel 2017, al Bayern, credevo di poter fare di tutto in campo. Tutto mi veniva semplice, poi sono arrivato a Torino e ho trovato difficoltà ad adattarmi al calcio italiano. Ho avuto molti infortuni e nessuno sapeva dirmi il perchè, poi è uscito fuori che era colpa di un vecchio stop mai del tutto guarito. Se tornassi indietro non so se mi allenerei allo stesso modo. Tutti vogliamo subito i risultati, ma non può essere così. Champions? La Juve non la vince da tanto e, per questo, l’ho scelta. Sogno di vincere questo trofeo per scrivere la storia in questo club. Riferimenti? Ho anche Dybala e Ronaldo tra i miei modelli, perchè hanno giocato ad alti livelli e avuto grande successo per molto tempo e provo a fare lo stesso. Una volta mi hanno consigliato di saltare una sessione di allenamento se mi sento stanco e sicuramente sarebbe meglio rispetto a saltare una partita. Spero che i loro consigli funzionino anche con me”.

