Dopo-Pjanic, c’è sempre l’idea Jorginho

TORINO- In queste ultime settimane si stanno intensificando i rumors che vorrebbero Miralem Pjanic lontano dalla Juventus. Il bosniaco, dopo un inizio di stagione al top, è calato nelle sue prestazioni, finendo indietro nelle gerarchie per il centrocampo di Maurizio Sarri, non restio ad una sua partenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano gradirebbe invece avere di nuovo a sua disposizione Jorginho, che il Chelsea sta pensando di mettere in vendita.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<