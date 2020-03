Diaconale: “La Juventus e l’Inter avrebbero più difficoltà a riprendere”

TORINO – Il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale ha parlato intervistato dai microfoni di Telelombardia.

“La Juventus sta facendo di tutto per chiudere la stagione e vincere così il campionato? Le spinte per bloccare il campionato alimentano idee di questo genere, ma poi magari non sarà così ed è tutto da vedere. Nello stesso tempo la cosa vale per la Lazio: non è che se il campionato riprende, la Lazio l’ha già vinto. Se lo deve giocare, sarà il campo a decidere la classifica finale come è giusto che sia. Quali sono le pressioni? Sono quelle che emergono dalle indiscrezioni e anche dalle dichiarazioni. La Juventus e l’Inter oggettivamente hanno più difficoltà di altre squadre a riprendere gli allenamenti subito o nel giro di poco tempo, perché hanno avuto una serie di giocatori andati via con autorizzazione, ma che nel momento in cui dovessero tornare sarebbero costretti ai famosi 14 giorni di quarantena”.

