Di Marzio: “Ronaldo da record, come lui solo Del Piero, Trezeguet e Dybala”

TORINO- Un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, al suo rientro in campo dopo quasi tre settimane, ha permesso alla Juventus di vincere sul campo di un coraggioso Spezia. Cr7, come suo solito, ha così tagliato altri due traguardi, come evidenziato a Sky Sport dal giornalista Gianluca Di Marzio: “Ha segnato a 53 delle 54 squadre che ha affrontato. Poi è diventato il quarto giocatore della Juve ad aver segnato nelle tre prime gare giocate. Come lui solo Del Piero, Trezeguet e Dybala”.