TORINO- Quasi sfumato ormai il passaggio di Sergino Dest alla Juventus. Il club bianconero, che aveva messo nel mirino il classe 2000 dell’Ajax per rinforzare la fascia destra, è stato infatti beffato dal Barcellona. Come riportato dalla stampa spagnola, l’esterno statunitense è arrivato quest’oggi in Catalogna, dove si è sottoposto alle visite mediche con il club blaugrana, che nelle prossime ore dovrebbe annunciarne l’acquisto.