Derby d’Italia, Khedira pronto a tornare in campo

TORINO – Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo dell’apporto ridotto dei centrocampisti bianconeri, specie in zona gol. Il più prolifico delle ultime stagioni è stato senz’altro Sami Khedira, fuori negli ultimi tre mesi a causa di un grave problema fisico. Il tedesco ha ricominciato ad allenarsi con la squadra, e domenica potrebbe tornare in campo contro l’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, se Khedira dovesse essere in condizione di partire da titolare, Pjanic potrebbe sedere in panchina, con la regia affidata a Bentancur.

