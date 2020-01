Demiral, tempi dell’operazione accorciati: il turco è già sotto i ferri

TORINO- La Juventus non ha intenzione di perdere tempo e, invece di aspettare i prossimi giorni, ha immediatamente “spedito” Merih Demiral sotto i ferri. Il centrale turco, che ha riportato la rottura del crociato durante la sfida di domenica sera contro la Roma, si sta operando in questo momento a Innsbruck, dove il professor Fink (lo stesso che ha operato Chiellini) provvederà alla ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro. La scelta di operarsi in Austria è stata voluta dallo stesso ex Sassuolo, che punta ora a tornare in campo in vista dell’Europeo di questa estate. A riferire la notizia è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivato un annuncio bomba di mercato su Twitter che sta facendo sognare i tifosi bianconeri: “Sì, tutto confermato!” >>>VAI ALLA NOTIZIA